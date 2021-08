Grootste crystal meth-lab ooit opgerold in Nederland: 100 kilo per dag

In Nederweert is het grootste crystal meth-lab ooit aangetroffen. Het omvatte twee grote loodsen die met elkaar in verbinding stonden. Een Poolse man is opgepakt.

Volgens de politie zou er meer dan 100 kilo crystal meth per dag kunnen worden gemaakt met een handelswaarde van een miljoen euro. De straatwaarde is nog een veelvoud daarvan. In de aangrenzende woning was alleen een 62-jarige Pool aanwezig, die is gearresteerd. Maar de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Het is onduidelijk of de productielocatie nog in gebruik was of hoe lang die al wordt gebruikt. Gevaar voor omwonenden is er niet, omdat de loodsen, waar partijen grondstoffen en apparatuur zijn aangetroffen, in het buitengebied van de gemeente staan.