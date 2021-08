Een bedje in economy class? Bij Lufthansa kan het

Op een lange vlucht willen we eigenlijk het liefst even liggen en een dutje doen, maar de ongemakkelijke vliegtuigstoelen houden je wakker. Bij het Duitse Lufthansa hoeft dat niet langer. Ook in economy class kun je liggen.

Heel luxueus is het niet: je krijgt een rijtje van drie stoelen waar je een dun matrasje op kunt leggen met een kussen en een dekentje. De 'sleeper's row' wordt alleen aangeboden op vluchten van 11 uur of langer en kost 159 tot 222 euro extra.

Nog een klein nadeeltje: je kunt je bedje niet van tevoren boeken. pas bij de check-in wordt duidelijk of er zoveel stoelen vrij zijn dat er een rijtje van drie beschikbaar is. Grote kans dus dat de optie na coronatijd, als de vluchten weer zijn volgeboekt, verdwijnt.