Rabo-baas vindt extreme winst zelf ook wel gek

De Rabo kondigde in een bericht twee dingen aan: ruim €2 miljard winst, bijna tien keer zo veel als vorig jaar, en dat meer klanten een negatieve rente krijgen als ze sparen. Directievoorzitter Wiebe Draijer heeft het er moeilijk mee.

'Ik vind het eerlijk gezegd ook lastig uit te leggen', zegt hij tegen het FD. 'We maken met covid exceptionele dingen mee en de winst van een bank is daar een uiting van.'

Volgens Draijer klopt het toch, want die winst is schijn, 'waardoor het lijkt alsof je heel veel winst maakt, maar eigenlijk is het alleen maar het terughalen van een aantal van de reserveringen die je vorig jaar hebt gedaan, die ook weer uitzonderlijk waren, maar dan de andere kant op'.

Sinds 1 juli moeten mensen met spaartegoeden vanaf €100.000 een half procent rente betalen. Draijer: ‘Nu heeft 95% van onze klanten daar niet mee te maken, maar ik kan niet beloven dat dat percentage niet lager wordt’. Ondanks die recordwinst