Nieuwe arbeidswet heeft averechts effect: minder vaste contracten, meer zzp’ers

De nieuwe arbeidswet is ingevoerd ter bevordering van het aantal vaste contracten, maar heeft enkel geleid tot de beëindiging van 77.000 arbeidsrelaties, meldt ABN Amro op basis van eigen onderzoek. Vooral vrouwen zijn hard getroffen.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) moest het voor ondernemers aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract te geven. Dat is niet gelukt. “Opmerkelijk is dat werkgevers vooral in de aanloop naar de wet, die op 1 januari 2020 van kracht werd, massaal tijdelijke contracten hebben opgezegd”, schrijft ABN Amro.

In 80 procent van de gevallen waren het vrouwen die hun baan kwijtraakten. “Flexwerkers kwamen deels in de WW terecht, terwijl werkgevers overstapten op zzp’ers”, licht analist Kamalika Patra toe.

Vooral laagopgeleide flexwerkers zijn zwaar getroffen. Ruim 15.000 schoonmakers, landbouwwerkers, bouwvakkers en productiearbeiders raakten hun baan kwijt, schrijft Business Insider.

Onder flexwerkers vallen alle werkenden, die geen vast contract hebben of zzp'er zijn. Het gaat dus om werknemers met een contract voor bepaalde tijd, uitzend- en oproepkrachten, gedetacheerden en seizoenswerkers. Die zijn relatief goedkoop omdat werkgevers weinig sociale premies hoeven af te dragen en ze makkelijk kunnen ontslaan. De WAB moest dit soort arbeid onaantrekkelijker maken voor werkgevers, maar dat lijkt dus mislukt.