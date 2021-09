Huis bezitten brengt meer op dan werken

Je kon het afgelopen jaar beter een huis hebben dan een baan. In een jaar tijd steeg de gemiddelde huizenprijs met 66.000 euro, bijna twee keer een modaal jaarsalaris.

Gisteren werd bekend dat koopwoningen in augustus 17,8 procent duurder zijn geworden ten opzichte van een jaar geleden. Het is de grootste stijging sinds 2000, meldde het CBS. De gemiddelde transactieprijs lag op 402.308 euro. Gemiddeld is een woning nu 78 procent duurder dan in 2013, maar vooral de laatste paar jaar is het hard gegaan.

Meer huizen bouwen is een deel van de oplossing, maar belangrijker is het om alle voordeeltjes voor huizenkopers af te schaffen, zoals de jubelton en de hypotheekrenteaftrek. Ook is er natuurlijk de lage rente, die in heel Europa voor hoge huizenprijzen zorgt.

Maar heb je een huis, dan hoef je je dus niet zo druk te maken om je baan: je wordt slapend rijk.