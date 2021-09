Toch gas uit Groningen als het erg koud wordt

Als de nood aan de man komt in de komende winter, wil minister Blok (Economische Zaken) de mogelijkheid openhouden om voor een korte periode een beperkte hoeveelheid gas uit het Groningenveld te halen. Daarom blijven vijf putten operationeel, waaronder die bij Slochteren.

Dat schrijft De Telegraaf.

Gaswinning in Groningen is zeer omstreden sinds is gebleken dat het oppompen van gas heeft geleid en zal blijven leiden tot aardbevingen en schade aan gebouwen.

Het ministerie bevestigt het Telegraaf bericht. „Zoals het er nu naar uitziet, blijft Groningen na komend gasjaar zeer beperkt en zo kort mogelijk dienstdoen als reservemiddel voor uitzonderlijke situaties.”