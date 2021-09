Evergrande wil belang 1,3 miljard euro in Shengjing Bank verkopen

De in geldnood verkerende Chinese projectontwikkelaar Evergrande zei woensdag dat het van plan is een ​​belang van 9,99 miljard yuan (1,32 miljard euro) in de Shengjing Bank te verkopen. Evergrande moet woensdag 40,7 miljoen euro aan obligatierente betalen, een deadline die beleggers nauwlettend in de gaten houden.

De koper van het Evergrande-belang, dat bijna 20 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van de bank vertegenwoordigt, is de Shenyang Shengjing Finance Investment Group, een staatsbedrijf dat zich bezighoudt met kapitaal- en vermogensbeheer.

Volgens bronnen dringt de Chinese regering er bij staatsbedrijven op aan om een ​​deel van Evergrande's activa op te kopen. Het belang van staatsbedrijf Shenyang Shengjing in de Shengjing Bank zal na de deal zijn gegroeid tot 20,79 procent. Daarmee wordt het staatsbedrijf de grootste aandeelhouder in de bank.

Met de verkoop zal Evergrande zijn belang in de Shengjing Bank terugbrengen van 34.5 tot 14,75 procent. De bank heeft volgens Evergrande geëist dat de projectontwikkelaar de opbrengst van de verkoop aanwendt om zijn financiële verplichtingen aan de Shengjing Bank af te wikkelen.