United Airlines ontslaat bijna 600 mensen vanwege weigeren vaccin

United Airlines ontslaat 593 werknemers omdat ze weigeren zich te laten inenten tegen het coronavirus. Net als veel grote Amerikaanse bedrijven heeft de luchtvaartmaatschappij vaccinatie verplicht gesteld voor haar personeel in de Verenigde Staten. Het was wel mogelijk om vrijstelling te vragen. Topman Scott Kirby spreekt van een "ongelooflijk moeilijke beslissing". Maar het beschermen van medewerkers is volgens hem prioriteit. En de meest effectieve manier om dat te doen is ervoor zorgen dat iedereen zijn prikken haalt, aldus Kirby. Ongeveer 2000 van de in totaal bijna 70.000 Amerikaanse werknemers van het concern hebben vrijstelling gevraagd voor de vaccinatieplicht op basis van medische of religieuze gronden. Of ze die krijgen, moet komende weken duidelijk worden.