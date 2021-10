Brexit: ook vlees wordt schaars in Engeland

Engeland is op zoek naar duizenden mensen die bereid zijn in slagerijen en slachterijen te werken. De schaarste aan werknemers is zo groot dat er mogelijk extra visa's beschikbaar komen voor mensen die willen werken in de vleesindustrie.

De British Meat Processors Association zegt dat de industrie een tekort heeft van 15.000 werknemers, en dat ze zich daarom moeten concentreren op basistaken om de supermarktschappen gevuld te houden met eenvoudige stukken vlees. Met kerst op komst bestaat dus het risico dat de kerstspecialiteiten zullen ontbreken.

Volgens de industrie hadden ze in juni moeten beginnen met de productie van het kerstassortiment. Dat is niet gebeurd, omdat het maar net lukt om de winkels met standaard producten te bevoorraden.

Eerder bleek al dat Engeland sinds Brexit te weinig vrachtwagenchauffeurs heeft. Dat heeft onder meer geleid tot een schaarste aan benzine.