Boete op komst voor nepreviews

Het kabinet komt met een verbod op het plaatsen of laten plaatsen van neprecensies op internet, schrijft het AD. Dat moet consumenten beter beschermen bij aankopen online.

Uit onderzoek is gebleken dat we ons veel aantrekken van wat andere vinden van het product dat we van plan zijn te kopen. Ook bij restaurants en hotels worden recensies goed gelezen. En juist daarom zijn er veel nepreviews, geschreven door de aanbieder van het product of door het restaurant en hotel.

Tot een derde van de recensies is vals, misleidend of gesponsord, werd al volgens het AD duidelijk uit andere onderzoeken. Een verbod op valse beoordelingen moet de kans daarop inperken. Reviews moeten door webwinkels of onlineplatformen voor plaatsing eerst op echtheid worden gecontroleerd. Er komt verder een verbod op het tegen betaling door een ander laten plaatsen van valse beoordelingen. Nu zijn er allerlei malafide bedrijfjes die dit kunnen regelen.

Webwinkels of verkopers zich niet aan de regels houden, kunnen een fikse boete krijgen van minimaal 4 procent van de in Nederland geboekte omzet. Webwinkels moeten verder opener communiceren over hoe recensies tot stand zijn gekomen. Nu komt het nog regelmatig voor dat grote bedrijven producten weggeven en de ontvangers aansporen tot een recensie. Het resultaat is bijna unaniem positieve beoordelingen voor dergelijke artikelen. De nieuwe regels staan in het wetsvoorstel 'modernisering consumentenbescherming' en gaan mei 2022 in.