Groenten tekort in Engeland, schappen gevuld met chocolade

In steeds meer Engelse supermarkten zijn steeds meer producten niet te krijgen. Vooral groenten en fruit worden steeds schaarser. Eerst kon je zien dat het niet goed ging door de lege schappen in de winkels. . Maar om te voorkomen dat klanten tussen lege schappen lopen, besluiten steeds meer supermarkten om de leemtes op te vullen met andere producten.

Zoals in een Co-op-winkel in Hertfordshire, Noord-Londen. Winkelmedewerkers vulden de groente- en fruitbakken met een selectie chocolaatjes. In plaats van salades en wortelen vinden klanten nu zakjes Quality Street, Celebrations en andere Dairy Milk.

Leveringsproblemen ook bij Tesco, de Britse Albert Heijn. Volgens de Dailymail heeft een Tesco in Cardiff zonnebloemolie uitgestald in een schap voor diepvriesproducten en een andere in Zuid-Wales vult zijn salsaladeschap met blikjes tomaten.

De tekorten nemen niet af, zoals de regering-Johnson had beloofd, ze nemen toe. En worden nu ook verergerd door hamster-gedrag. Zo zijn de diepvries-kalkoenen en -kippen schaars: de Britten willen vast zeker weten dat ze een vogel kunnen braden met Kerstmis.