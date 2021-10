Zoveel goedkoper is tanken over de grens (plus tips om zuiniger te rijden)

In Nederland betaal je op de snelweg makkelijk 2 euro voor een liter benzine. Dat is zowel bij onze buren in het zuiden als in het oosten wel anders.

In België kun je tanken voor 1,53 euro per liter en in Duitsland betaal je 1,55 euro. Op een volle tank benzine scheelt dat zomaar 25 euro. Als je in de buurt van de grens woont, kun je dus behoorlijk besparen door in België of Duitsland te gaan tanken.

Maar het hangt er natuurlijk wel vanaf hoever je nog moet rijden. Is het bijvoorbeeld nog 20 kilometer naar de eerste pomp over de grens (plus ook weer terug) dan ben je zo nog 5 euro kwijt aan extra brandstofkosten. Bovendien is het verschil met de pompstations aan de grens vaak kleiner dan verderop.

Je kunt beter proberen om zuiniger te rijden. RTL Nieuws noemt een aantal tips: rijd 100 in plaats van 130 kilometer per uur. Dat scheelt 14 procent in verbruik. Gebruik de cruisecontrol, schakel zo snel mogelijk naar een hogere versnelling en houd een constante snelheid aan. Pomp je banden elke twee maanden op. Een lage bandenspanning kost ook meer brandstof.