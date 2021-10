Chinese huizenmarkt stort verder in door crisis bij Evergrande

De Chinese huizenmarkt heeft ook in september flink last gehad van de crisissituatie in de vastgoedsector in het land. De betalingsproblemen van vastgoedconcern Evergrande hebben zich verspreid naar andere ontwikkelaars, wat de zorgen onder kopers in het land heeft vergroot.

De totale verkoopsom lag vorige maand bijna 17 procent lager dan een jaar eerder, heeft persbureau Bloomberg berekend op basis van cijfers van het Chinese statistiekbureau. In augustus was de daling ook al bijna een vijfde. "Niemand koopt meer een huis omdat ze bang beginnen te worden", aldus een in China gespecialiseerd econoom van Bank of America.

Vicieuze cirkel

Er wordt nu gevreesd voor een vicieuze cirkel, waarin mensen steeds minder huizen kopen en betalingsproblemen bij vastgoedontwikkelaars toenemen. Daardoor zouden investeerders hun vastgoed tegen veel lagere prijzen moeten verkopen. Voor een land als China waarin veel mensen hun geld juist in de vastgoedsector hebben zitten, wordt dat gezien als een problematische situatie.

Eerder werd al bekend dat ook andere bedrijven in de Chinese vastgoedsector kampen met schuldenproblematiek en een ingestorte omzet door het naar buiten komen van de malaise bij Evergrande. Dat wankelende Chinese vastgoedconcern miste afbetalingen op schulden en kon leveranciers niet meer betalen. Evergrande heeft een enorme schuldenlast. Er wordt gevreesd voor een domino-effect van faillissementen als het bedrijf omvalt. Als oorzaak voor de problemen in de sector wordt onder meer gewezen naar strengere financieringsregels vanuit de Chinese overheid.

Vanuit de Chinese centrale bank klonken afgelopen weekend geluiden die geruststellend waren bedoeld. Gouverneur Yi Gang verklaarde dat wanbetalingen door "mismanagement" van sommige bedrijven een uitdaging vormen voor de Chinese economie, maar dat de autoriteiten scherp zullen toezien dat ze geen gevaar vormen voor het hele financiële systeem. Vrijdag liet een andere bestuurder van de People's Bank of China al weten dat de problemen bij vastgoedontwikkelaar Evergrande op zichzelf staan en beheersbaar zijn, en dat andere vastgoedbedrijven in het land stabiel zijn.