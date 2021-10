Britse miljoenenboete Facebook na overtreden regels onderzoek

Facebook moet ruim 50 miljoen pond betalen aan de Britse marktwaakhond Competition and Markets Authority (CMA). Het socialemediabedrijf kreeg die boete van omgerekend haast 60 miljoen euro omdat het door de CMA opgelegde regels rondom het onderzoek naar de overname van filmpjesdienst Giphy heeft overtreden.

Aan het begin van het onderzoek gaf de CMA Facebook de opdracht te zorgen dat Giphy een afzonderlijk bedrijf bleef dat niet verder samengevoegd zou worden met de andere diensten van Facebook. Ook moest het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp regelmatig rapporteren over hoe het aan die eisen voldeed. De CMA stelt nu dat Facebook in zijn rapportages niet alle vereiste informatie heeft gegeven ondanks herhaalde waarschuwingen en twee verloren juridische procedures.

De CMA spreekt van een "grote overtreding" en legt daarom een boete van 50 miljoen pond op. Daarnaast moet Facebook nog eens 500.000 pond betalen omdat het tweemaal de bestuurder die verantwoordelijk was voor het voldoen aan de eisen van de waakhond heeft vervangen zonder daar vooraf toestemming voor te vragen.

De Britse waakhond meldt dat het nog nooit eerder is voorgekomen dat een bedrijf beboet moest worden omdat het niet aan de regels rond een onderzoek naar een overname wilde voldoen. De boete is volgens Joel Bamford, die bij de CMA verantwoordelijk is voor het beoordelen van fusies en overnames, "een waarschuwing voor elk bedrijf dat denkt dat het boven de wet staat".