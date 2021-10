Lege schappen in Britse supermarkten verhuld met foto’s van eten

De supermarkten in het Verenigd Koninkrijk worden leger en leger. Om dat te verhullen gebruiken de winkeliers lege verpakkingen of foto's van de ontbrekende producten, schrijven Britse media.

Bij Tesco moeten foto's van asperges ervoor zorgen dat de groente-afdeling nog wat lijkt en je moet goed kijken om te zien dat de middelste rijen van het wasmiddelschap uit foto's bestaan.

De brexit is de grote boosdoener. Daardoor zijn er niet genoeg vrachtwagenchauffeurs om de producten af te leveren. Verder zijn de hoge brandstofprijzen een probleem en is er sinds het einde van de coronacrisis meer behoefte aan producten, waardoor winkeliers niet aan de grote vraag kunnen voldoen.

Cardboard "veg" trying to hide empty shelves at Tesco. WTF . pic.twitter.com/fiYARShbTa — Annick (@annickg87) October 22, 2021

Tesco Express in Cambridge. Look carefully. The middle three rows are photographs. pic.twitter.com/wfmae8lM9k — Non Fungible Sarah, Empress of the Moon (@GoatSarah) October 20, 2021