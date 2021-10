Banken worden voorzichtiger met verstrekken hypotheek

Banken in de eurozone en ook in Nederland zijn in het derde kwartaal voorzichtiger geworden met hun hypotheekverstrekking. Ze stellen zwaardere eisen aan aanvragers, wijzen meer aanvragen af en verwachten hiermee in de laatste maanden van het jaar door te gaan.

De reden: de angst voor dat er een huizenbubbel is en dat die kan knappen.

De banken zeggen volgens het FD de risico's voor hypotheken te zien toenemen, terwijl de financieringskosten van dergelijke leningen stijgen. Sommige banken noemden daarbij ook de aanbevelingen van de toezichthouders die moeten waken voor financiële zeepbellen als reden om hun eisen voor het verstrekken van hypotheken aan te scherpen. Zo doen banken moeilijker over de verhouding tussen het geleende bedrag en de waarde van het onroerend goed en ook over de looptijd van de lening.