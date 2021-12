Britse inflatie neemt toe tot hoogste niveau in tien jaar

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is in november gestegen tot het hoogste niveau in ruim tien jaar. Vooral kleding, brandstof en tweedehands auto's werden duurder. Door de hard oplopende inflatie neemt ook de druk toe op de Britse centrale bank om de rentes te verhogen, om daarmee de geldontwaarding te beteugelen. Het leven in het Verenigd Koninkrijk werd in november in doorsnee 5,1 procent duurder op jaarbasis. Dat was een maand eerder nog 4,2 procent.. In de voorbije vier maanden is de Britse inflatie met 3,1 procent gestegen. Dat betekende de snelste stijging ooit in zo'n korte periode. De kerninflatie, waarbij vluchtige factoren buiten beschouwing worden gelaten, is vorige maand opgelopen tot 4 procent. Dat is het hoogste cijfer sinds het begin van de reeks in 1997. De nieuwe cijfers vormen een uitdaging voor de beleidsmakers van de Bank of England (BoE). Die moeten in hun keuzes over de te varen koers ook rekening houden met de risico's van de Omikron-variant van het coronavirus op de economie. De gemiddelde verwachting op de financiële markten was dat de centrale bank de rentes zou verhogen op donderdag. Maar mogelijk dat de BoE vanwege de impact van de nieuwe coronavariant dit besluit zal uitstellen tot in het nieuwe jaar. Volgens de Britse Kamer van Koophandel is het met name zorgwekkend dat de inflatie harder stijgt dan de lonen. Als dat verschil blijft toenemen, zullen reële inkomens van huishoudens namelijk onder druk komen te staan, wat als gevolg heeft dat consumenten minder geld gaan uitgeven. Dat verzwakt weer de algemene economische activiteit, waarschuwt het instituut.