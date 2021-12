Koopmans vergeet gist in de oliebollenmix

Ieder jaar heeft meelfabriek Koopmans een omzet-piek: rond oudjaar als miljoenen Nederlanders oliebollen gaan bakken en vaak met behulp van Koopmans, want daar zit alles in: meel, zout en gist.

Behalve dat Koopmans in een deel van de productie de gist is vergeten toe te voegen. Een pijnlijke blunder al zegt het bedrijf dat in de meeste pakken oliebollenmix wel gist zit.