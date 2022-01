Geen gas, toch een hogere energierekening

Mensen die gebruik maken van stadsverwarming betalen dit jaar fors meer aan energie, ook al zijn ze niet eens aangesloten op gas. Het gaat om een prijsverhoging van 13 tot 28 euro per maand.

Nu drie grote leveranciers - Ennatuurlijk, Eneco en Vattenfall - allen hun prijzen verhogen, voelen ook huishoudens met stadsverwarming dat in de portemonnee. En zij kunnen niet kiezen voor een andere aanbieder, waardoor ze toch vaak al meer betalen dan huishoudens die wel de goedkoopste leverancier uit kunnen zoeken.

Bij Ennatuurlijk gaan de prijzen met 28 euro per maand omhoog. Dat is al inclusief de compensatie van de overheid, anders was het 50 euro geweest. Bij Vattenfall is het maar 13 euro en Eneco zit er tussen in met 22,62 euro prijsstijging per maand.

Zo'n 5 procent van de Nederlanders heeft stadsverwarming. Die is vooral aangelegd in nieuwbouwwijken van na 1980. Deze woningen worden niet door gas verwarmd, maar door restwarmte, bijvoorbeeld van de Amercentrale in Geertruidenberg of het Afval Energbiebedrijf Amsterdam.