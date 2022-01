ABN Amro: Huizenprijzen gaan nog harder stijgen dan gedacht

In oktober vorig jaar voorspelde ABN Amro nog een stijging van de huizenprijzen van 10 procent voor 2022. Dat stelt de bank nu bij naar 12,5 procent.

In 2023 zouden de huizen nog 5 procent duurder worden. De lage rente wordt als belangrijkste reden aangevoerd. Zolang die niet omhoog gaat, kunnen de prijzen blijven stijgen, aldus Philip Bokeloh, econoom van het Economisch Bureau van de bank.

Daarnaast drijft de krapte op de arbeidsmarkt de lonen op, waardoor mensen ook meer kunnen betalen voor een huis. Tenslotte is er een woningtekort. Er is nog anderhalf huis beschikbaar per woningzoekende. Feitelijk is er dus geen keus.

Momenteel biedt acht op de tien huizenkopers boven de vraagprijs, wat de prijzen alleen nog maar verder opdrijft.

De bank heeft ook weinig vertrouwen in de oplossingen van het nieuwe kabinet en ziet niet helemaal hoe het met de personeelstekorten in de bouw moet lukken om 100.000 woningen per jaar te bouwen.

"Het blijft onduidelijk hoe een minister het verschil kan maken, omdat er geen geld voor extra mankracht is gereserveerd en niet is uitgewerkt welke aanvullende bevoegdheden de minister krijgt", aldus Bokeloh.