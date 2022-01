Stijging Nederlandse huizenprijzen in top 4 Europa

In weinig Europese landen stegen de huizenprijzen zo hard als in Nederland. Gemiddeld gingen ze in het derde kwartaal van 2021 met 9 procent omhoog in de Europese Unie. In Nederland was dat 17 procent, volgens cijfers van Eurostat.

Het Europese statistiekbureau stelt dat in slechts drie EU-landen de huizenprijzen harder stegen, namelijk in Tsjechië (+22 procent), Litouwen (+18,9 procent) en Estland (17,3 procent). Het minst gingen de prijzen omhoog in Cyprus (+2,2 procent).

Dat in heel Europa de huizenprijzen stegen komt waarschijnlijk door de lage rente. In Nederland spelen ook factoren als een woningtekort en daarmee gepaard gaand gebrek aan aanbod, een rol.