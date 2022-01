‘Schade The Voice nu al minstens 7 miljoen euro’

Het van de buis halen van The Voice is niet alleen heel slecht voor het imago van de talentenjacht, het is ook een financiële strop. Volgens insiders in de Telegraaf bedraagt de schade 7 tot 8 miljoen euro.

Bandleider en man van Linda de Mol, Jeroen Rietbergen, is vooralsnog de grootste schuldige. Hij heeft ook bekend zich seksueel misdragen te hebben. Rietbergen zou nog weggemonteerd kunnen worden in de twaalf al opgenomen afleveringen, maar dat geldt natuurlijk niet voor coach Ali B. tegen wie aangifte is gedaan.

Ali is bovendien ook coach in The Voice Kids, waarvan ook al acht afleveringen zijn opgenomen. Die kunnen dan ook niet meer worden uitgezonden. En in BNNVara-kringen wordt al gefluisterd dat de BOOS-uitzending van Tim Hofman van donderdag voornamelijk om de rapper draait.

Een aflevering van The Voice kost inclusief montage, alle medewerkers en studio een kleine 4 ton. Als al die uitzendingen in de prullenbak kunnen ben je dus zo 7 tot 8 miljoen euro verder. De vraag is nog wie dat moet gaan betalen.