Inflatie eurozone loopt op tot definitieve 5 procent

De inflatie in de eurozone is in december opgelopen tot 5 procent op jaarbasis. Vooral de prijzen voor energie zoals gas en elektriciteit stegen hard. Verder moest ook meer betaald worden voor diensten, industriële goederen, voeding en alcohol en tabak, meldt Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een definitieve raming die gelijk is aan een voorlopige schatting.

Een maand eerder lag de geldontwaarding op jaarbasis nog op 4,9 procent. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan maanden van sterke toenames van de inflatie. Het percentage over december is wel een recordstand. Sinds de invoering van de euro was de inflatie nog niet eerder zo hoog.

De inflatie zonder de sterk wisselende prijzen voor onder meer voeding, energie, alcohol en tabak kwam vorige maand uit op 2,6 procent. Deze zogeheten kerninflatie, die voor de Europese Centrale Bank (ECB) een belangrijke graadmeter vormt, bedroeg in november ook 2,6 procent op jaarbasis.

Hoogste inflatie in Estland

Estland heeft met 12 procent de hoogste inflatie van de eurozone, Portugal en Malta met 2,8 en 2,6 procent de laagste. In Nederland kwam de geldontwaarding volgens de Europees geharmoniseerde methode 6,4 procent hoger uit dan een jaar eerder.

De Europese Centrale Bank verwacht dat de inflatie, die nu hoog is, op de middellange termijn terugvalt tot onder de doelstelling van 2 procent. In tegenstelling tot de Bank of England en de Amerikaanse Federal Reserve gaan de beleidsmakers van de ECB ervan uit dat de rente in het eurogebied dit jaar nog niet hoeft te worden verhoogd om de inflatie te beteugelen. In het Verenigd Koninkrijk werd de rente al wel opgeschroefd en wordt in februari een nieuwe renteverhoging voorzien. De Fed heeft aangegeven de rente dit jaar een aantal keren te zullen verhogen.