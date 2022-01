Meeste auto’s zijn grijs: waarom kiezen we voor saaie kleur?

De meeste verkochte auto's in Europa zijn grijs. En dat is al voor het derde jaar op rij zo, meldt Axalta. Op de plekken twee en drie staan wit en zwart. Waarom kiezen we altijd voor zulke saaie kleuren?

Autojournalist Odiel Mennink van FemmeFrontaal legt bij RTL Nieuws uit dat de restwaarde van zulke auto's simpelweg hoger is. "Grijze of zwarte auto's blijven gewoon meer waard." Dat geldt vooral voor leaseauto's die daarna verkocht worden als tweedehandsauto. "Maar vaak zie je dat bij duurdere auto's de restwaarde minder belangrijk is. Dan zie je dus ook exotischere kleuren voorbijkomen."

Daarnaast zijn standaardkleuren iets goedkoper. "Als je wat exotischere kleuren wilt dan moet je vaak wat bijbetalen", vertelt Mennink. Tenslotte is het simpelweg de trend. "Niet heel lang geleden was het gezegde: met een witte blijf je zitten. Nu is die witte auto niet meer weg te denken – het is normaal geworden."