Grafiek: Hoe China de handel overneemt in Afrika

Hoe China langzaam overal een flinke vinger in de pap krijgt, is onder meer te zien aan dit kaartje van de import in Afrika. In 2000 was China het belangrijkste importland voor slechts een paar Afrikaanse landen. Dat is nu wel anders.

Twintig jaar later is de Aziatische supermacht de belangrijkste leverancier van goederen in meer dan dertig landen in Afrika. "De waarde van de Chinese export naar Afrikaanse landen steeg tussen 2000 en 2019 van 5 miljard dollar naar 110 miljard," aldus onderzoeksexpert bij Statista Julia Faria. Het is echter niet alleen maar eenrichtingsverkeer. "De Afrikaanse export naar China is ook flink toegenomen tot bijna 80 miljard dollar in 2019."

China is veel meer dan een simpele handelsrelatie van Afrikaanse landen, het is al een aantal jaar de belangrijkste buitenlandse investeerder. Daarbij was het land in 2018 al goed voor 25 procent van alle investeringen in infrastructuur op het Afrikaanse continent.

De Chinese handelsmacht in Afrika in 2000 en 2019.