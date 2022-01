Wat verdient de minister-president tegenwoordig?

Van onze premier is bekend dat het geen grootverdiener is, de meeste directeuren van bedrijven verdienen meer, net als veel andere regeringsleiders. Daar is de laatste jaren weinig in veranderd.

Premier Mark Rutte verdient om precies te zijn 175.548 euro bruto per jaar. Dat is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Per maand is dat 12.578.72 euro. Dat lijkt misschien veel, maar oud-bondskanselier Angela Merkel verdiende bijvoorbeeld ruim 333.000 euro per jaar.

En als CEO van een groot bedrijf verdien je helemaal stukken meer. Frans Muller, de CEO van Ahold Delhaize, verdiende in 2020 ruim 6 miljoen euro. Alan Jope, baas van Unilever, krijgt jaarlijks 4,9 miljoen voor zijn werk.

Netto krijgt Rutte 7.300 of 7.400 euro per maand op zijn rekening, zei hij in een interview met WNL vorig jaar. Daar zitten ook alle onkostenvergoedingen bij in. 'Nog steeds een enorm bedrag,' beaamde hij toen.