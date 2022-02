In slechts vijf eurolanden is de inflatie hoger dan in Nederland

Nederland is niet het enige land dat gebukt gaat onder een hoge inflatie. In veel westerse landen vliegen de prijzen omhoog. Maar met een geldontwaarding van 7,6 procent behoort Nederland wel tot de top.

Alleen in België, Estland, Letland, Litouwen en Slowakije is de inflatie nog hoger. Ter vergelijking: in Portugal, Finland en Frankrijk is er met een inflatie van rond de 3,4 procent niet zoveel aan de hand. Ook Duitsland doet het met een inflatie van net iets meer dan 5 procent een stuk beter dan wij.

"Het overgrote deel komt door de gestegen energieprijzen", zegt ING-econoom Marten van Garderen tegen RTL Nieuws. "Maar ook industriegoederen zijn duurder geworden en heel recent zien we een stijging van de voedselprijzen. Tel je die categorieën bij de energieprijzen op, dan kom je op de hoge inflatie die er nu is."

In België is de inflatie maar liefst 8,5 procent. Dat komt enerzijds door de lage accijns op olie. "Dat betekent dat een groter deel van de prijs wordt bepaald door de prijs van ruwe olie. Als die stijgt, dan stijgt ook de prijs voor de consument", zegt Peter Vanden Houte van ING België. Bovendien zijn de lonen er gekoppeld aan de inflatie. "En hogere lonen kunnen een aanleiding zijn voor nieuwe prijsstijgingen, want dat creëert meer vraag."