Een op de drie huizen minstens halve ton boven vraagprijs verkocht

Het is allang niet meer de vraag óf maar hoevéél je moet overbieden als je een huis koopt. Een op de drie huizen wordt zelfs met minimaal een halve ton overboden, blijkt uit een analyse van RTL Nieuws.

In het laatste kwartaal van 2021 werd 30 procent van de huizen voor minimaal 50.000 euro meer dan de vraagprijs verkocht. Een jaar eerder was dat nog maar 5 procent. In totaal wordt overboden bij 81 procent van de verkochte woningen. Het jaar daarvoor was dat nog 59 procent.

Het overbieden blijft ook zeker niet beperkt tot de Randstad. Sterker nog, in de provincies Groningen, Flevoland en Utrecht wordt het vaakst een halve ton of meer overboden.

Volgens de NVM is het eind nog niet in zicht. "Elke keer denken we dat het plafond is bereikt en dan zien we toch dat zowel het aantal overbiedingen als de hoogte van de overbiedingen weer stijgt."