Voor Tony Chocolonely’s cacao werken 1700 kinderen

Het anti-slavernij-chocolademerk Tony's Chocolonely heeft toegegeven dat er vorig jaar zeker 1.700 kinderarbeiders betrokken waren bij het maken van zijn repen, schrijft The Times.

Het bedrijf heeft als motto "laten we chocolade 100 procent slaafvrij maken". Maar in het jaar tot april 2021 vond Tony's 1.701 gevallen van kinderarbeid in zijn toeleveringsketen, een stijging vergeleken met 387 het jaar ervoor.

Het gaat om illegaal werk dat wordt verricht door kinderen onder de 18 jaar en dat gevaarlijke en schadelijke taken omvat. Het gaat niet om kinderen die legaal werken.

Het aantal kinderarbeiders dat door de leveranciers van Tony's wordt gebruikt, werd onthuld in het jaarlijkse “eerlijke rapport” waarin staat: “Hoewel we nooit gevallen van moderne slavernij in onze toeleveringsketen hebben gevonden, vinden we wel gevallen van kinderarbeid. Maar voordat u ongerust wordt, realiseer je dit: het vinden van gevallen van kinderarbeid betekent dat er verandering plaatsvindt. We willen de kinderen vinden die illegale arbeid verrichten. Alleen dan kunnen we met de families samenwerken om het probleem aan te pakken.”

Tony is dus een beetje trots op de kinderarbeid.

Het probleem is dat Tony Chocoloney in feite zelf geen chocola maakt, maar dat uitbesteed aan de Zwitserse firma Barry Callebaut, een van 's werelds grootste chocoladefabrikanten. Callebaut werkt volop met kinderarbeid. De bedoeling is dat een aparte productielijn van het Zwitserse bedrijf geen gebruik maakt van slavernij of kinderarbeid. Maar dat gaat lang niet altijd goed. De producten van Tony Chocoloney zijn daarom niet gegarandeerd geproduceerd zonder uitbuiting.

Vorig jaar werd Tony's verwijderd van de Slave Free Chocolate-lijst van 'ethische bedrijven' - waaronder merken als Montezuma's en Divine - vanwege zijn banden met Barry Callebaut.