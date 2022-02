Explosie diefstallen elektrische fietsen

Het aantal diefstallen van e-bikes is in twee jaar tijd met 75 procent toegenomen.

Het werkelijke aantal gestolen e-bikes ligt nog hoger, want niet ieder slachtoffer doet aangifte. Ook de diefstal van accu's is niet in de cijfers meegenomen, schrijft het AD.

Van de vier grote steden is Utrecht koploper, daar ontving de politie in het afgelopen jaar 66 procent meer aangiftes. Rotterdam volgt met 40 procent, in Amsterdam en Den Haag is de toename ruim 10 procent. In sommige steden lijkt een e-bike-inbraakgolf gaande, zoals in Zwolle. Het aantal aangiften lag er vorig jaar 2,5 keer hoger dan in 2020.

Dat e-bikes in trek zijn bij dieven, komt doordat ze veelvuldig in het straatbeeld te vinden zijn. De meerderheid van alle nieuwe fietsen is inmiddels een stekkerfiets, blijkt uit cijfers van RAI Bovag. Met een aankoopprijs van 2000 euro of meer is de opbrengst voor dieven bovendien groot.

De politie doet er niet veel aan. ,,We hebben het druk en wegen fietsendiefstal tegen andere criminaliteit als overvallen en inbraken.''