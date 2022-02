Driekwart werkte eind vorig jaar op kantoor ondanks thuiswerkadvies

Veel werknemers hebben zich niet aan het thuiswerkadvies gehouden. Maar liefst driekwart ging eind vorig jaar naar kantoor. En een derde bleef met milde klachten niet thuis.

Dat blijkt uit onderzoek van TNO onder 8000 werknemers in november en december vorig jaar. Daarbij hield 40 procent onvoldoende afstand tot collega's. Voor 90 procent van de ondervraagden heeft corona de werksituatie definitief veranderd. 80 procent wil ook nadat de maatregelen zijn opgeheven blijven thuiswerken. Maar daar zijn vaak alleen nog informeel afspraken over gemaakt.

Maar volgens Jannes van der Velde van werkgeversorganisatie AWVN is die informatie inmiddels achterhaald. "Er worden steeds meer afspraken gemaakt over thuiswerken, het duurt alleen even voor ze overal zijn geïmplementeerd. Het hybride werken is de norm geworden, de dagvergoedingen worden daarop afgestemd. Dat doen de werkgevers alleen, omdat ook zij de nieuwe realiteit omarmen."