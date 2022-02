ABN AMRO: ‘echte’ inflatie valt mee door vaste energiecontracten

De inflatie was met 5,7 procent in december torenhoog, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), maar voor de consument vallen de prijsstijgingen veel lager uit. Dat stellen economen van ABN AMRO die erop wijzen dat voor veel Nederlandse huishoudens de energieprijzen, die goed waren voor ruim de helft van alle inflatie, veel minder hard of helemaal niet gestegen zijn.

Het CBS stelde namelijk dat elektriciteit in december ruim het dubbele kostte dan een jaar eerder. Ook gas steeg in prijs en de algemene energiekosten lagen daardoor 75 procent hoger. Maar uit transactiegegevens berekende ABN AMRO dat huishoudens ongeveer hetzelfde aan water en energie kwijt waren als een jaar eerder. Dat komt voor een deel door vaste contracten waarvan de prijs niet verandert. Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) had afgelopen zomer 56 procent van de huishoudens een contract met een looptijd van tussen de 1 en 5 jaar.

Ook komt daar bij dat de meeste energiemaatschappijen de prijzen voor de variabele contracten in januari verhoogden. Ook toen viel de prijsstijging voor consumenten echter gemiddeld lager uit dan wat te verwachten viel op basis van de inflatiecijfers. Gemiddeld waren huishoudens 30 procent meer kwijt aan energie, nog altijd veel minder dan de door het CBS gemelde 75 procent. Ook de eenmalige daling van de energiebelasting speelt mee bij het beperkt houden van de prijsstijgingen, stelt ABN AMRO, net als de milde winter en investeringen die consumenten hebben gedaan in de verduurzaming van woningen.

Het CBS komt donderdag met cijfers over de inflatie in januari. Eerder kwamen al wel cijfers naar buiten volgens de Europees geharmoniseerde methode en die vielen hoger uit dan in december. De rekenmethode voor dat cijfer is echter net iets anders dan de eigen berekening van het CBS voor de Nederlandse inflatie. Het is dus niet gezegd dat die ook verder stijgt. De 5,7 procent inflatie in december was het hoogste niveau in bijna veertig jaar.