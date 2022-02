Britse lonen stijgen snel door personeelstekorten

De salarissen van veel Britten zijn in januari flink gestegen. De nijpende personeelstekorten en gestegen kosten voor levensonderhoud waren van invloed op de stijging van het loon. Starterssalarissen gingen zelfs in het op twee na snelste tempo omhoog sinds 1997, melden de Recruitment and Employment Confederation (REC) en accountantskantoor KPMG in een maandelijks banenrapport.

Voor de studie zijn honderden partijen die personeel werven ondervraagd. Zij merkten dat er afgelopen maand minder nieuwe werkkrachten beschikbaar waren, vandaar dat bedrijven met hogere salarissen nieuwe werkkrachten probeerden te trekken. Daarnaast heeft het Verenigd Koninkrijk net als Europa te maken met stijgende energieprijzen, waardoor de kosten voor levensonderhoud zijn gestegen. Bedrijven compenseren de inflatie enigszins in de lonen.

Wat ook meespeelt is dat de vraag naar nieuw personeel flink is aangetrokken in het Verenigd Koninkrijk, onder meer door het loslaten van coronabeperkende maatregelen in het land. Vooral in de IT-sector en de zorg was de roep om nieuwe krachten groot.

Een week geleden verhoogde de Bank of England nog de rentetarieven om daarmee de inflatie te beteugelen. Centralebankhoofd Andrew Bailey riep toen ook werknemers op om niet teveel salarisverhoging te vragen, om een zogeheten loon-prijsspiraal te voorkomen waarbij bedrijven de lonen voor werknemers extra sterk opschroeven om de inflatie te compenseren en zo de inflatie juist nog meer aanjagen.