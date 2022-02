’Aandeelhouders Ajax misleid over Overmars’

Ajax heeft aandeelhouders misleid door directeur Overmars een nieuw contract (en anderhalf miljoen) te geven terwijl er al aanwijzingen waren voor diens wangedrag.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zet daarom grote vraagtekens bij de besluitvorming van Ajax rond het functioneren Overmars.

Maandagmiddag heeft president-commissaris Leen Meijaard aangegeven dat een afweging is gemaakt waarbij de belangen van een gedegen onderzoek, en van direct betrokkenen, belangrijker werd gevonden dan openheid. Dat vertelde Meijaard in een gesprek met Eumedion, de vereniging voor institutionele beleggers, schrijf het FD.

De VEB noemt het 'brisant' dat deze informatie niet is meegedeeld aan beleggers, en heeft een brief gestuurd met zeventien vragen aan de raad voor commissarissen, die om 'passende regie' wordt verzocht. Ook vraagt de VEB of Ajax een recent aan Overmars toebedeelde tekenvergoeding van €1,25 mln gaat opeisen, en of 'aanknopingspunten' bestaan om eerdere bonussen terug te vorderen.

Eumedion heeft er bij president-commissaris Meijaard op aangedrongen dat Ajax tevens afziet van een afvloeiingsregeling voor Overmars, die in zijn geval bestaat uit een half jaarsalaris ter grootte van €400.000 bruto.



Ajax staat genoteerd op de lokale markt van de Amsterdamse beurs, en is voor meer dan 70% in handen van de vereniging zelf. Laatst bekend kent Ajax twee andere substantiële aandeelhouders: verzekeraar NN Group en vermogensbeheerder Invesco, met elk circa 5%.