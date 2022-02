Krapte op arbeidsmarkt enorm: ‘Denkomslag nodig’

Er zijn meer vacatures dan werklozen. Daarmee is de krapte op de arbeidsmarkt in het laatste kwartaal opnieuw gestegen.

Er waren 370.000 werklozen voor 387.000 vacatures. Zo'n 105 openstaande functies voor 100 werkzoekenden dus. Dat waren er in het vorige kwartaal nog 93 per 100.

De krapte zorgt gek genoeg nauwelijks voor stijgende lonen. De cao-lonen zijn licht omhooggegaan, vertelt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen aan RTL Nieuws. "0,4 procentpunt in januari erbij, ten opzichte van november 2021. We hebben ook in andere periodes van krapte, voor de coronacrisis gezien, dat de lonen maar langzaam omhoog gingen. Het duurt even voordat in de hoofden van het management die omslag is gemaakt en ook niet ieder bedrijf kan het zich veroorloven. Wel proberen werkgevers op een andere manier te concurreren, zo geven ze eerder een vast contract."

Het aantal banen groeide met 44.000 in het laatste kwartaal zonder dat er mensen bij zijn gekomen om die vacatures in te vullen. Van Mulligen vindt dat er een denkomslag nodig is. "Werk, werk en nog eens werk. Dat is politiek altijd de gedachte geweest, al sinds premier Kok. Maar nu neemt de vergrijzing toe. Veel mensen stromen uit en de instroom is klein. Misschien moeten we de mindset veranderen."

Werknemers uit het buitenland halen is ook niet meer zo eenvoudig. Van Mulligen: "In die landen is ook vergrijzing waardoor daar meer vacatures zijn. En de welvaart is daar gestegen, dus in bijvoorbeeld Oost-Europa vinden werknemers eerder een goede baan in eigen land."