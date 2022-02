Energieprijzen in een jaar bijna verdubbeld

Gas en licht zijn in een jaar tijd 86 procent duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Minima kunnen nog nauwelijks rondkomen. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt dit jaar al 2800 euro aan energiekosten. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met vorig jaar (1321 euro meer). De prijsexplosie is het gevolg van wereldwijd gestegen gas- en stroomprijzen met 350 procent. Dat schrijft het AD.

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, slaan de torenhoge energieprijzen een 'stevige knauw' in de koopkracht van mensen. ,,Een gemiddeld huishouden betaalt per maand zo'n 110 euro meer voor gas en licht dan vorig jaar. Zeker bij lagere inkomens komt dit keihard aan. Zij hebben elke maand een groot deel van hun inkomen nodig om hun vaste lasten te betalen." Voor hogere inkomens is de financiële aderlating doorgaans minder groot, zegt Van Mulligen tegen het AD. ,,De meeste Nederlanders hebben tijdens de coronapandemie beduidend minder uitgegeven en konden samen tientallen miljarden euro's sparen. Dat maakt de prijsstijging niet minder vervelend."