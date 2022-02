Sander en de kloof: Miljonairsdochter legt uit hoe rijke mensen geweten sussen met goede doelen

Miljonairsdochter Marlene Engelhorn vindt dat rijken meer belasting moeten betalen en hekelt de manier waarop ze geld aan goede doelen geven. Daarover vertelt ze in de aanstaande aflevering van Sander en de kloof.

"Filantrokapitalisme is je welvaart gebruiken om een perfect geweten voor jezelf te kopen," zegt Engelhorn, afkomstig uit een van de rijkste Duitse ondernemersfamilies. "En je denkt: ik weet hoe ik de wereldproblemen kan oplossen. Dus ik ga mensen vertellen wat ze moeten doen. Dat is niet jouw taak. We hebben een systeem, waarin herverdeling plaatsvindt. Dat noemen we het belastingstelsel."

Eerder gaf de 29-jarige, die tientallen miljoenen erft, ook al aan dat rijken meer belasting moeten betalen. Zelf geeft ze 90 tot 95 procent van haar vermogen weg. Wat daarmee wordt gedaan? "Dat is niet mijn beslissing."