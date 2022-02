Europa zonder Russisch gas? Dat is schadelijker voor Putin dan voor ons

Een behoorlijk deel van het gas dat we in Europa opbranden komt uit Rusland. Wat als dat wegvalt? Wat als Putin de sancties beantwoordt door de gaskraan dicht te draaien?

Dat kost Rusland 200 miljoen. Per dag. Dus lang zal Putin en de Russische economie dat niet uithouden, al zal een schaarste aan gas de olieprijs omhoog jagen en dat is op korte termijn gunstig voor Gazprom en dus voor Poetin.

Als het gas van de ene op de andere dag niet meer uit Rusland komt raakt Europa in de knel. Maar volgens The Economist kan het Europese energiestelsel de klap aan. Twee derde van de weggevallen Russische gas kan worden vervangen door LNG. Lng-tankers uit Azië en de VS zouden al onderweg zijn om te profiteren van de vraag naar gas. Er is voldoende capaciteit om LNG om te zetten naar gewoon gas.

Daarnaast is de winter tot zover heel mild. Als dat zo blijft, is de voorraad die daardoor beschikbaar komt goed als compensatie voor drie maanden Russisch gas. Al met al zal, volgens The Economist, vermoedelijk geen echte schaarste ontstaan aan gas, zelfs als de Russische aanvoer helemaal wegvalt.

Maar het gaat Europa wel veel geld kosten. Aan energie zal Europa zeker 500 miljard meer uit moeten geven dan vorig jaar.

Maar de prijs voor de Russische economie zal structureel hoger zijn. De wereld zal het vertrouwen in de Russen als leverancier verliezen. Dat zal nu en op termijn grote schade aanrichten aan de toch al wankele Russische economie, denkt The Economist