‘Economische sancties zijn overgewaardeerd. Rusland is groot genoeg om druk te weerstaan’

Hoe zwaar de economische sancties ook zijn, die het Westen invoert, ze zullen Rusland niet tegenhouden. Dat zegt Nicholas Mulder, historicus aan de Amerikaanse Cornell University.

Hij schreef een boek getiteld The Economic Weapon over de kracht van economische sancties. Zijn conclusie? Erg succesvol zijn ze niet als wapen om oorlog te voorkomen of te beëindigen.

"Als instrument zijn ze overgewaardeerd," zegt Mulder in de Volkskrant. "Uiteindelijk slagen ze niet in de belangrijkste doelen, zoals het bevorderen van stabiliteit in Oost-Europa, het voorkomen van oorlog, en Poetins Rusland in de gewenste richting duwen. Rusland is groot genoeg om die druk te weerstaan, en het kan zijn macht over olie- en gasprijzen gebruiken om terug te slaan.

Hoewel zijn gewicht in de wereldeconomie maar 3 procent bedraagt, is dat geen correcte weergave van zijn belang voor die wereldeconomie. Het land exporteert veel grondstoffen die andere landen nodig hebben. Zo tekent het voor 35 procent van de Europese gasvoorziening."

Europa is dus te afhankelijk van Rusland. "De EU had de afgelopen acht jaar al veel meer moeten inzetten op een eigen energievoorziening om niet langer afhankelijk te zijn van Russische olie en aardgas. Dit is het belangrijkste argument om nu massaal te investeren in hernieuwbare energie, misschien zelfs in kernenergie. De technologie is er, het geld ook, maar het ontbreekt aan politieke wil."