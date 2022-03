Het gaat prima met wapenbedrijven

De militaire industrie heeft lange tijd een ellendig imago gehad. Tanks en granaten? Nee, dank u! Maar nu is er oorlog en wil heel Europa meer wapens. Duitsland gaat 100 miljard euro extra aan wapens uitgeven, en de andere NAVO-landen samen misschien ook wel zo'n bedrag. En ineens kochten mensen aandelen in tankbouwers.

De koers van het Duitse wapenelektronicabedrijf Hensoldt steeg in enkele dagen met bijna 80 procent, en het Franse wapen- en ruimtevaartconcern Thales en BAE Systems boekte ook grote winsten. In dalende markten zijn de wapenaandelen de grote uitzondering. En het lijkt er op dat de wapenindustrie de wind nog jarenland in de zeilen zal hebben.

" Tot een paar dagen geleden wilde niemand echt een oorlog in Europa accepteren, maar nu probeert iedereen de achterstand in te halen", zegt Gustav Gressel, die Rusland kent en militair-expert is bij de European Council on Foreign Relations. Duitse wapenbedrijven hebben al "lange tijd" "geen vooruitzicht op grote omzet" gehad. "Het ging meer om kleine serieproductie", zegt Gressel. En nu dit. "Een investering van 100 miljard euro ineens, zoiets heb ik nog nooit gezien", zegt een analist voor defensieaandelen