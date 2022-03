Nikkelprijs door het dak: producent verliest 2 miljard op een dag

De Chinese nikkelmagnaat Xiang Guangda is deze week zwaar in de problemen gekomen doordat de prijs van nikkel door het dak is gegaan.

Nikkel is een belangrijk metaal, dat nodig is voor roestvrij staal, maar ook voor elektrische accu's. Gisteren steeg de prijs met 250 procent, nadat Rusland aankondigde producten en grondstoffen te sanctioneren als reactie op de westerse sancties.

De handelaren sloten massaal hun shortposities, waarmee ze normaal gesproken geld verdienen aan een prijsdaling, een stijging kost hen geld. Bij een prijsexplosie zoals gisteren worden ze gedwongen hun verlies te nemen, wat de prijs nog verder opdrijft.

Het bracht 's werelds grootste nikkelproducent Tsingshan Holding Group in de problemen. Eigenaar Guangda verloor zeker 2 miljard dollar en waarschijnlijk nog veel meer. Op één dag. Ook bedrijven gelieerd aan Guangda zagen miljarden verdampen op de beurs.