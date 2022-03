Levensmiddelen fors duurder: nu ook prijs friet omhoog

Een frietje bij de cafetaria om de hoek wordt de komende tijd duurder. Reden is de enorme stijging van de energieprijzen en problemen met de levering van zonnebloemolie.

Wilco van Seccelen, eigenaar van cafetaria 't Hout in Helmond, bakt al jaren friet, maar wat betreft de energierekening heeft hij het nog niet eerder zo zout gegeten. "Vorig jaar was ik in deze tijd zo'n 1200 euro per maand kwijt," zegt hij tegen RTL Nieuws. "Gisteren kreeg ik een rekening van ruim 4000 euro. Dat is niet te doen." De meeste frituren werken op gas. Bij een variabel energiecontract rijzen de energiekosten de pan uit. "Straks kan niet iedereen meer een frietje betalen."

Al voor de oorlog in Oekraïne waren de voedselprijzen wereldwijd gestegen. In Nederland werd voedsel afgelopen maand 4,6 procent duurder, volgens de Europese inflatiecijfers. Niet alleen de hoge energieprijzen, maar ook graan, zuivel, plantaardige oliën en veevoer zijn duurder geworden. Ondertussen is de wereldwijde vraag naar deze producten gestegen doordat de coronamaatregelen worden afgebouwd.

Nadat Rusland zijn buurland Oekraïne binnenviel op 24 februari is de situatie verergerd. "Een ton tarwe kost op dit moment 360 euro, een stijging van 26 procent ten opzichte van de dag voor de invasie", legde Vito Martielli, senior analist graan en oliezaden bij Rabobank, eerder al aan RTL Nieuws uit. "Een extreme stijging en een buitengewoon hoge prijs."