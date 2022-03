Belgen verlagen brandstofaccijns per direct: Twee weken lang extreem verschil met Nederland

Veel Nederlanders in de grensgebieden tanken al jaren in Duitsland of België. De komende weken zal het nog drukker worden aan de Belgische pomp. Onze zuiderburen verlagen per direct de accijnzen met 17,5 eurocent per liter.

De Belgische koopkrachtmaatregel heeft als doel de hogere uitgaven aan de pomp gedeeltelijk op te vangen. De adviesprijs komt dit weekend zodoende uit op 1,776 euro per liter benzine. In Nederland is de adviesprijs momenteel 2,43 euro. Een enorm verschil.

Het Nederlandse kabinet heeft besloten om per 1 april de accijnzen op brandstof te verlagen. Tot die tijd is tanken over de grens zo'n 27 procent goedkoper. Dat scheelt op een tank van 55 liter al gauw 35 euro.

Zelfs als je meer dan 100 kilometer van de Belgische grens af woont, is het financieel voordeliger om te tanken in België. Meer slecht nieuws voor de horeca, winkeliers en pomphouders in de Nederlandse grensstreek.