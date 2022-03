Londen: economische catastrofe Rusland door sancties

De westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne zullen leiden tot een economische "catastrofe" voor het land. Dat schrijft een groep Britse parlementariërs in een rapport over de impact van de maatregelen tegen Moskou. Het gaat onder meer om de sancties die worden opgelegd op de Russische energie-export en de beperkingen voor de Russische centrale bank, zoals het bevriezen van tegoeden. Volgens een speciale parlementscommissie voor Financiën zullen de sancties ook een langdurig effect hebben op de Russische economie. Rusland kampt zowel met een harde klap voor de omvang van zijn economie als een hoge inflatie, aldus de parlementsleden. "De commissie zal blijven onderzoeken welke extra middelen we in ons arsenaal hebben om de agressie van Poetin tegen te gaan, de Russische economie verder te beschadigen en haar mogelijkheid om de oorlog te blijven financieren", schrijft de commissie in een verklaring. De commissie stelt verder dat de overheid huishoudens moet helpen met de gevolgen van de sterk gestegen energieprijzen door het conflict in Oekraïne, vooral huishoudens in het Verenigd Koninkrijk die erg kwetsbaar zijn voor die prijsstijgingen. "Deze oorlog zal ook hier thuis economische gevolgen hebben en hoewel die acceptabel zijn om te dragen om Oekraïne te steunen in zijn strijd voor vrijheid, wordt het steeds duidelijker dat de overheid degene die het sterkst worden geraakt zal moeten steunen."