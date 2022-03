Politie deelt onterecht boetes uit: dit is minimumafstand vanaf snelheidsbord

De politie heeft tientallen rijbewijzen ten onrechte ingevorderd op de ringweg van de stad Groningen. Er is gecontroleerd binnen 190 meter van het snelheidsbord van 70 kilometer per uur.

In het afgelopen halfjaar zijn 92 bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt doordat ze meer dan 50 kilometer per uur te hard reden op de ringweg van de stad in het hoge noorden. Nu blijkt dat meer dan de helft van de daders onterecht is bestraft.

Het Openbaar Ministerie grijpt in omdat de controles zijn uitgevoerd in strijd met de richtlijnen. "Uit de betreffende processen-verbaal bleek dat de afstand tussen de locatie van het bord met de geldende maximumsnelheid en de locatie van de meting niet groot genoeg was", legt een woordvoerder uit.

Bestuurders moeten de gelegenheid krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe snelheid. Daarom mag er na een snelheidswijziging nooit direct een controle plaatsvinden. De formule die wordt gebruikt, is de nieuwe snelheid in meters vermenigvuldigd met tien. Bij 70 kilometer per uur kom je dan uit op 19 meter per seconde maal 10 is 190 meter voor en na het snelheidsbord.