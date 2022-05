Planbureau ziet woningprijzen dit jaar mogelijk dalen

Huizenkopers opgelet: als je nu de hoofdprijs betaalt voor een huis kan dat huis nog dit jaar al 'onder water staan'; de hypotheek is dan hoger dan de waarde.

Want aan de alsmaar fors stijgende woningprijzen kan dit jaar een einde komen. Een daling op maandbasis is zelfs mogelijk, schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een dinsdag verschenen rapport over risico's in het financiële stelsel.

Een daling van de huizenprijzen is vooral mogelijk als de hypotheekrente blijft stijgen, waardoor de financiering van een woning duurder wordt.

In eerdere ramingen van het CPB werd uitgegaan van verdere prijsstijgingen in 2022, maar wel kleinere stijgingen dan in 2021. Het omslagpunt naar een daling laat zich moeilijk voorspellen, benadrukt het Centraal Planbureau volgens Nu.nl.

Naast de rentestijging is ook de kans op een krimp van de Nederlandse economie, een recessie, een mogelijke aanleiding voor een daling van woningprijzen.