Cryptocrash: “Ik werd gearresteerd, omdat ik met baas van Luna wilde praten”

Cryptovaluta storten wel vaker in, maar de crash van de munt Luna eerder deze maand was ongekend: ruim 373 miljard euro aan allerlei cryptomunten ging in rook op. Eén wanhopige man, die alles verloor, klopte aan bij de baas van Luna. En werd gearresteerd.

"Ik had het gevoel dat ik doodging," vertelt de crypto-streamer die bekend staat als Chancers, aan de BBC. "Ik verloor heel veel geld in heel korte tijd. Ruim 2,2 miljoen euro van mijn cryptovaluta werd weggevaagd."

Chancers is in de afgelopen vijf jaar rijk geworden door zijn crypto-investeringen. "Maar door de crash zit ik nu in de problemen." Hij stak op het slechtst denkbare moment bijna 800.000 euro in de digitale munt Terra Luna. De waarde van Terra Luna steeg tussen afgelopen december en april van 5 dollar naar 116 dollar. Chancers gokte er net als veel anderen op dat de munt nog veel verder zou stijgen, maar dat gebeurde niet. Sterker nog, wat volgde was een keiharde crash. Rond 9 mei verloor de munt 99 procent van zijn waarde in slechts 48 uur tijd. Nu is een Terra Luna-munt nog maar twee honderdste van een cent waard.

Arrestatie

Grote boosdoener is de Zuid-Koreaan Do Kwon, die het Terra-systeem bedacht. Duizenden mensen zochten op social media contact met de 30-jarige crypto-uitvinder, op zoek naar antwoorden en een plan om de munt te redden. Maar in zijn wanhoop ging Chancers een stap verder. De inwoner van Seoul wist online het adres van zijn stadsgenoot te vinden.

"Ik wilde hem vragen naar zijn plannen met Luna. Ik heb een gigantisch verlies geleden en wilde direct met hem praten," zegt Chancers. Dus de videostreamer toog naar de andere kant van de stad en belde aan bij meneer Kwon. Hij besloot de confrontatie te filmen en te delen met zijn kijkers.

Maar tot zijn grote teleurstelling deed de vrouw van Kwon de deur open en zei ze dat haar man niet thuis was. Ze belde bovendien de politie, waarna hij werd gearresteerd. Lokale media filmden hoe Chancers werd meegenomen naar het politiebureau. "Ik heb het terrein van Kwon helemaal niet betreden, maar volgens de Koreaanse wet is het verboden om zomaar ergens aan te bellen om te praten. Dat wist ik niet."

Oplichterij

Chancers vindt het niet terecht dat crypto-bazen niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun mislukte projecten die zoveel slachtoffers maken. Naar schatting hebben 250.000 mensen geïnvesteerd in de Terra-munten. Chancers noemt Terra Luna nu oplichterij.

Een week voor de ondergang van Terra, vertelde oprichter Do Kwon aan een cryptokanaal op YouTube: "95 procent van de munten gaat ten onder. Maar er zit ook entertainmentwaarde in het zien doodgaan van bedrijven."

Vlak voor zijn miljardencreatie implodeerde, twitterde Kwon nog aan zijn 1 miljoen volgers op Twitter: "Ik ben dol op chaos."