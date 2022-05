Sfeer tussen piloten en Ryanair-bestuur grimmig: ‘Stakingen brengen banen in gevaar’

Vakbonden van Ryanair-cabinepersoneel uit België, Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië dreigen met stakingen vanaf juni. Belgische piloten steunen deze oproep en krijgen nu dreigementen voor hun kiezen vanuit de Ryanair-top.

Sinds 2019 is de vliegmaatschappij verplicht de nationale arbeidswetgeving van Europese landen toe te passen, maar Ryanair omzeilt voortdurend het Belgische arbeidsrecht, stellen de vakbonden.

De Belgische piloten worden gewaarschuwd: “Stakingen zullen onze Belgische piloten geen voordelen opleveren en zullen loonherstel alleen maar vertragen of annuleren en vliegtuigen en banen in gevaar brengen”, zegt personeelsdirecteur Darrell Hughes.

Ryanair stelt dat er een overeenkomst is uit 2020, waar de vakbonden nu op terug willen komen: “Als de vakbond die overeenkomst naast zich neerlegt, dan zullen ook alle andere onderhandelde voordelen voor de piloten komen te vervallen”, dreigen ze. Dit betekent geen loonherstel, geen nieuw rooster, onzekerheid over transfers, promoties en mogelijk het verdwijnen van de permanente basis in België.

Ryanair heeft al eerder stakende werknemers hard aangepakt door standplaatsen naar andere landen te verplaatsen. Zo speelt het bedrijf verschillende Europese landen tegen elkaar uit. De prijsvechter heeft in tegenstelling tot veel andere vliegmaatschappijen nauwelijks tot geen staatssteun gekregen tijdens de coronacrisis en ook de nieuwe vliegtaks doet pijn in de Ierse portemonnee.