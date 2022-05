Meer jonge kinderen aan het werk door personeelstekort: “Het wordt al snel kinderarbeid”

De krappe arbeidsmarkt noopt bedrijven tot rare sprongen: ook kinderen van 13 of 14 jaar worden aan het werk gezet. "13 is het nieuwe 16," klinkt het.

In de supermarkt mag een 13-jarige zo aan het werk, voor welgeteld 4,86 euro per uur, inclusief vakantiegeld. Ook in pretparken gaan ze aan de slag. Directeur Jeroen Buter van pretpark Julianatoren vertelt aan RTL Nieuws: "Vroeger begon het bij 15, 16 jaar. Nu werven we volop onder 13- en 14-jarigen. Dat is echt verschoven."

Volgens de wet mogen kinderen van 13 en 14 jaar maximaal zeven uur werken op niet-schooldagen. Ze mogen niet op zondag werken en maximaal 12 uur per week plus niet meer dan vier weken per jaar 35 uur per week. Verder mogen ze alleen licht niet-industrieel werk doen.

Bezorgbedrijf Spotta werkt al decennia met 13- en 14-jarigen die folders bezorgen. "Er zijn bijna tienduizend kinderen in die leeftijd die ons reclamedrukwerk of huis-aan-huiskranten bezorgen. Dat is 40 procent van onze mensen."

Hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de universiteit van Tilburg legt uit dat bedrijven moeten uitkijken met wat ze de kinderen laten doen. "Het is niet de bedoeling dat ze echt gaan werken. Het wordt al snel kinderarbeid. En het gevaar schuilt erin dat er door krapte onder het oudere personeel, toch steeds meer taken naar de jongeren verschuiven. Het beroep op jonge mensen neemt toe."