Armoe Sovjetstijl dreigt voor Russen door sanctie

Gebukt onder westerse sancties begint Rusland te vervallen tot een paupereconomie die afhankelijk is van slechte zelfgemaakte spullen die import moeten vervangen. De tekorten beginnen herinneringen op te roepen aan de woestenij van de consument die de Sovjet-Unie was.

Hoewel het in bevriende landen als China en India mogelijk nieuwe leveranciers kan vinden voor sommige in het Westen gemaakte goederen en componenten, begint het armoe troef te worden.

Verschil met de armoede van voor de val van de Muur: toen wisten de Russen niet beter. Nu wel.

Moskou staat nu al voor serieuze uitdagingen.

Omdat het bijvoorbeeld niet mogelijk is reserveonderdelen van westerse vliegtuigfabrikanten te bemachtigen, verkeert de Russische luchtvaartsector in een crisis. Ongeveer 80 procent van de Russische commerciële vloot bestaat uit vliegtuigen van buitenlandse makelij, voornamelijk van Airbus en Boeing, die beide geen zaken meer doen met Moskou.

Ural Airlines, dat meer dan 50 Airbus-vliegtuigen heeft, heeft voorspeld dat het ze nog slechts een paar maanden veilig kan vliegen voordat het van andere vliegtuigen moet gaan "kannibaliseren" - sommige vliegtuigen permanent aan de grond zetten om ze te strippen voor onderdelen. De goedkope luchtvaartmaatschappij Pobeda, onderdeel van de door de staat gerunde Aeroflot-groep, heeft haar vloot al teruggebracht van 41 naar 25 vliegtuigen.

Het besluit van Ericsson en Nokia om de zaken met Rusland in de tussentijd te bevriezen, heeft ertoe geleid dat mobiele providers daar plotseling de wereld afspeuren naar gebruikte zendmasten en onderdelen om een ​​netwerk te onderhouden en uit te breiden dat min of meer gelijke tred had gehouden met de Verenigde Staten en Europa. Zelfs het Chinese Huawei lijkt terughoudend om het gat te vullen, waardoor de Russische uitrol van de volgende generatie 5G-technologie voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld, een service die providers vóór de invasie in Oekraïne hadden getest.

"Binnen vijf jaar zal er een enorme kloof zijn tussen Rusland en de rest van de wereld" op het gebied van mobiele diensten, zei Grigory Bakunov, een expert op het gebied van Russische technologie.

Leveringsonderbrekingen hebben echter niet alleen assemblagelijnen getroffen die afhankelijk zijn van geavanceerde technologie, maar ook die welke geïmporteerde materialen gebruiken. Sancties 'tegen de Russische Federatie hebben praktisch alle logistiek in ons land verbroken', gaf de Russische minister van Transport Vitaly Savelyev afgelopen weekend toe aan journalisten tijdens een bezoek aan de Russische regio Astrachan.

Voor Russen dreigt het vooruitzicht van verminderde consumentenkeuze en slechtere kwaliteit.

"Zeker voor alles wat geavanceerder is, zullen ze moeten vertrouwen op wat ze kunnen produceren, en ze zullen ontwerpen of sjablonen gebruiken die misschien 10 of 20 jaar oud zijn", zegt Tomas Malmlöf, senior wetenschapper bij het Swedish Defense Research Agency. "De technologische kloof [met het Westen] zal groter worden en ze zullen die niet kunnen overbruggen."

Die industrieën die microchips en andere moeilijk te verkrijgen geavanceerde technologie nodig hebben, worden het hardst getroffen. “Auto's, tanks, hygiëneproducten, zelfs printpapier. Dit is waar je microchips nodig hebt, maar ook gespecialiseerde chemicaliën en andere importproducten die Rusland moeilijk kan krijgen”, zegt Anders Aslund, een econoom die Rusland lang heeft bestudeerd.

Na het recente vertrek van de Franse autofabrikant Renault, gaat Rusland de productie van de Moskvich herstarten - een merk uit het Sovjettijdperk dat twee decennia geleden failliet ging nadat het niet aan de buitenlandse kwaliteitsnormen voldeed. Zijn wederopstanding, mogelijk met Chinese hulp, zou de productie van binnenlandse alternatieven een vliegende start kunnen geven of een nieuwe generatie clunkers de Russische wegen kunnen verstoppen.

Zelfs de meest optimistische analisten zeggen dat het minstens een paar jaar kan duren voordat Rusland assemblagelijnen voor commerciële vliegtuigen heeft ontwikkeld die bijna uitsluitend met lokale componenten zijn gemaakt. Andere analisten voorspellen dat het veel langer kan duren, als het al gebeurt.

Natalia, de eigenaresse van een logistiek bedrijf in Moskou die weigerde haar achternaam te geven omdat ze bang was voor de regering, beschreef hoe sancties prijsstijgingen aanwakkerden. Het verbod op EU-vrachtwagens die Rusland of Wit-Rusland binnenkomen, betekent dat goederen die over land worden vervoerd, nu aan de grens moeten worden gelost en vervolgens moeten worden overgeladen op nieuwe vrachtwagens die Rusland in en door Rusland kunnen rijden.

In de beste gevallen betekent dat vertragingen; wat vroeger in twee weken werd verzonden, duurt nu zes weken, zegt ze. Maar sommige onderdelen, zoals industriële ventilatorpropellers en rubberen afdichtingen die worden gebruikt door Russische meubelmakers en de Russische defensie-industrie, werden voor onbepaalde tijd opgehouden.



“De productie stopt niet van schoenen, kleding, worstjes, dat soort dingen, maar we gaan terug naar hoe Rusland was in de jaren '60, '70, '80, toen de kwaliteit slechter is en de prijs hoger, wanneer je het product al kunt krijgen, "zei ze.

"Ik herinner me hoe je, als je een keuken wilde, je naar de winkel moest gaan en een nummer moest halen en in de rij moest blijven staan", vervolgde ze. “Niet voor uren of dagen. Soms wacht je een half jaar op een keuken. Ik ben bang dat die dagen terugkomen.”